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Соцсети высмеивают дизайн нового iPhone: мемы и фотожабы

13:58, 11 сентября 2019
Курьёзы
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Пользователи Twitter иронизируют над новыми IPhone / Twitter

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Дизайн новых устройств культовой компании был воспринят фанатами Apple неоднозначно. Выделяющийся на корпусе квардатный блок с тремя модулями камер у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max пришелся по вкусу далеко не всем. Кому-то он напоминает газовую плиту, а у кого-то вызывает ассоциации с плюшевыми инопланетянами из «Истории игрушек».

Пользователи Twitter начали пародировать дизайн устройств в многочисленных фотожабах.

Twitter
Twitter
Twitter
Кто-то объяснит мне, почему Iphone Pro похож на чертовски милого паучка / Twitter
Twitter
Как на счет специальной "Вилли Вонка" версии iPhpone 11? / Twitter
Twitter
Тим Кук действительно пытается жить в соответствии со своей фамилией (cook - в пер. с англ . "готовить") / Twitter
Twitter
Twitter
Вот как обновить ваш IPhone до нового / Twitter
Рад видеть, что у Фунгуса теперь есть девушка / Twitter
Twitter
Twitter
Twitter
Миссия на Марс / Twitter
Twitter

Некоторые пользователи традиционно шутят над ценой гаджетов от Apple.

Как оплатить ваш новый iPhone / Twitter

А некоторые находят в презентации Apple политический подтекст.

Facebook

Помимо iPhone 11, Apple представила новые "умные" часы Apple Watch, удивила обновленным iPad, а также представила ряд новых сервисов.

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Теги: #iPhone#компания Apple