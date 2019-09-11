Соцсети высмеивают дизайн нового iPhone: мемы и фотожабы

Далеко не всем фанатам Apple понравились "три глаза" на корпусе новых яблочных смартфонов.

Накануне компания Apple презентовала свои новинки, самой ожидаемой среди них была новая линейка смартфонов – iPhone 11. Читайте такжеАлло: официальные Apple iPhone 11, 11 Prо, 11 Pro Max ожидаются в Украине в ближайшие несколько недель Дизайн новых устройств культовой компании был воспринят фанатами Apple неоднозначно. Выделяющийся на корпусе квардатный блок с тремя модулями камер у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max пришелся по вкусу далеко не всем. Кому-то он напоминает газовую плиту, а у кого-то вызывает ассоциации с плюшевыми инопланетянами из «Истории игрушек». Пользователи Twitter начали пародировать дизайн устройств в многочисленных фотожабах. Некоторые пользователи традиционно шутят над ценой гаджетов от Apple. А некоторые находят в презентации Apple политический подтекст. Помимо iPhone 11, Apple представила новые "умные" часы Apple Watch, удивила обновленным iPad, а также представила ряд новых сервисов.

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