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Французское издание указало Киев столицей России (фото)

04:39, 09 сентября 2019
Курьёзы
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Издание указало Киев как столицу России / скриншот Le Figaro

Видео с брифингом президента Украины Владимира Зеленского по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией размещено на сайте издания, передает 112.ua.

На видео, во время которого Зеленский дает интервью журналистам, указано местоположение "Киев, Россия".

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

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Теги: #Киев#Россия#СМИ#Владимир Зеленский