Проголосовал не за ту партию: индиец отрубил себе палец из-за выборов (видео)

После голосования указательные пальцы избирателей обозначают несмываемыми чернилами, чтобы не голосовали дважды.

В Индии мужчина отрубил себе палец, потому что проголосовал не за ту партию.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В стране сейчас проходят парламентские выборы. После голосования указательные пальцы избирателей обозначают несмываемыми чернилами, чтобы не голосовали дважды.

25-летний Паван Кумар рассказал - хотел выбрать слона - символ выбранной им партии, но запутался и проголосовал за лотос – символ партии, которая правит.