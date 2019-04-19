Проголосовал не за ту партию: индиец отрубил себе палец из-за выборов (видео)
18:27, 19 апреля 2019Курьёзы
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После голосования указательные пальцы избирателей обозначают несмываемыми чернилами, чтобы не голосовали дважды.
В Индии мужчина отрубил себе палец, потому что проголосовал не за ту партию.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В стране сейчас проходят парламентские выборы. После голосования указательные пальцы избирателей обозначают несмываемыми чернилами, чтобы не голосовали дважды.
25-летний Паван Кумар рассказал - хотел выбрать слона - символ выбранной им партии, но запутался и проголосовал за лотос – символ партии, которая правит.
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