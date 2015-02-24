В канализации Флориды застряли 19 ламантинов (видео)

Об этом сообщает Central Florida News 13. Животные провели в дренажной трубе, расположенной в городе Сателайт Бич (Satellite Beach), несколько часов. Чтобы достать ламантинов, спасателям пришлось выпилить часть канализационной трубы, сообщает Lenta.ru.

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Сотрудники спасательной службы заявили, что, вероятно, животные забрались в канализацию, чтобы согреться, и застряли там. После извлечения из трубы ламантинов с помощью строп и тяжелой техники транспортировали в ближайший канал.

Сотрудница комиссии штата по защите рыб и диких животных Энн Спеллман (Ann Spellman), которая обнаружила ламантинов, рассказала изданию Florida Today, что длина канализационной трубы составляла около 40-45 метров. Она отметила, что из-за похолодания животные начали искать более теплую воду в каналах и, вероятно, следуя друг за другом, забрались в трубу. Самостоятельно выбраться оттуда им уже не удалось.

Ламантины, которых также называют морскими коровами, обитают на мелководье и питаются водной растительностью. Животные весят от 400 до 550 килограммов, а длина их тела составляет около трех метров. Ламантины чаще всего встречаются в прибрежных районах Америки, а также в области Карибского моря.