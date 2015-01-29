Американцы займутся производством пива из сточных вод

Специализирующаяся на очистке сточных вод американская компания Clean Water Services пообещала наладить производство пива, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Foodbeast. Для производства нового продукта используют переработанные канализационные воды, которые прошли трехступенчатую систему очистки.

Сырье, то есть полученную чистую воду, Clean Water Services передаст пивоваренной компании Oregon Brew Crew, которая займется созданием алкогольного напитка.

В настоящий момент законодательство штата разрешает использовать очищенную сточную воду только для ирригации и в промышленных целях. Представитель компании Марк Джокерс (Mark Jockers) рассказал, что компания пытается изменить отношение людей к очищенной канализационной воде, а также способствовать решению экологических проблем.

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«Мы стараемся начать дискуссию о сути воды, и нет лучшего способа это сделать, чем за кружкой пива», — объяснил Джокерс.

Готовые напитки поступят в продажу только после того, как будут одобрены местным департаментом здравоохранения (ожидается, что это произойдет в апреле 2015 года).