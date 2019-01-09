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Двое жителей Монголии попались на продаже останков динозавра

12:58, 09 января 2019
Курьёзы
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За попытку продажи останков динозавра задержаны два человека \ Фото УНИАН

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Об этом сообщил представитель Национального полицейского агентства Монголии Буянт Баатархуу, передает Анадолу со ссылкой на «Синьхуа». 

По его словам, полиция задержала злоумышленников, пытавшихся сбыть через Facebook ископаемые останки динозавров. 

Задержанные родом из провинции Умнеговь, где ранее было обнаружено большое количество останков рептилий. По факту проводится расследование, сказал Баатархуу. 

Согласно монгольскому законодательству, продажа и вывоз из страны археологических находок запрещены.

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Теги: #останки динозавра