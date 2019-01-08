В ОАЭ провели конкурс красоты для верблюдов (видео)

Жюри пришлось создать специальный комитет, который определял естественность красоты животных.

В Объединенных Арабских Эмиратах провели конкурс красоты для верблюдов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Участие в ежегодных соревнованиях приняли около 25 тысяч животных.

«Судьи зорко присматривались не только к строению их тел, но и к чертам их морд, которые должны быть характерными для породы верблюда. Ежедневно выбирали по 10 победителей, из которых определили финалиста», - говорится в сюжете.

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Отмечается, что владелец самого красивого верблюда получил приз в 54 тысячи долларов.

Интересно, что из-за большого размера награды конкурс уже несколько лет подряд интересует мошенников, которые искусственно улучшают внешность верблюдов. Именно поэтому жюри пришлось создать специальный комитет, который определял естественность красоты животных.

Как сообщал УНИАН, в Объединенных Арабских Эмиратах на одной из трасс образовалась невероятная для этой страны по своим размерам пробка. В 60 километрах от Дубая движение блокировали два верблюда, которые решили прибегнуть к плотской любви, несмотря ни на что. Водители отчаянно давили на клаксоны, но животные продолжали заниматься своим делом.