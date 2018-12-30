В сети смеются с "Мисс Африка 2018", у которой во время шоу загорелся парик (видео)

Людям удалось за считанные секунды потушить огонь, после чего шоу продолжилось.

У 24-летней обладательницы титула "Мисс Конго 2018" и "Мисс Африка 2018" Доркас Касинде во время шоу в городе Калабар (Нигерия), куда ее пригласили в качестве гостя на церемонию награждения, загорелся парик. В сети бурно отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает The Daily Post.

Пламя на голове красавицы вспыхнуло из-за искры от фейерверка. На видеозаписи видно, что девушка сначала не поняла, что происходит. На помощь девушке бросилась ведущая шоу и несколько зрителей. Людям удалось за считанные секунды потушить огонь, после чего шоу продолжилось.

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Стоит отметить, что большинство комментаторов видео негативно отреагировали на закадровый смех на видео:

«Я не понимаю, как это может быть смешно. Я очень надеюсь, что она в порядке»; «Это так невежественно смеяться над горящим человеком – она (смеющаяся женщина) должно быть молода и глупа»; «Какой идиот может смеяться над этим? Поклонники дьявола» «Этот смех был чистым злом ... что смешного?» - выразили свое возмущение пользователи.

Однако были и такие, кому инцидент показался смешным:

«Это чертовски весело», «Должен признаться, она довольно горячая», «Большинство людей не знает, как использовать огнетушитель, пока не попадут в чрезвычайную ситуацию», «У нее куст горит», - писали пользователи.

Как сообщал УНИАН, Катриона Грэй завоевала титул «Мисс Вселенная — 2018» на 67-м международном конкурсе красоты, прошедшем 17 декабря в Бангкоке. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе.