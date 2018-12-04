"Послал на три буквы": Тилль Линдеманн поздравил россиян с Новым годом (видео)

Линдеманн лишь протяжно воскликнул, куда стоит пойти всем россиянам, а именно "на**й".

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн обратился к россиянам. Соответствующее видео появилось в Instagram российского певца и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

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Российский исполнитель похвастался в сети коротким роликом. Шнуров объяснил, что его "приятель из Германии" хочет поздравить всех россиян с наступающим Новым годом.

Линдеманн лишь протяжно воскликнул, куда стоит пойти всем россиянам, а именно "на**й".

"Мой приятель из Германии — он плохо говорит по-русски — просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом, — прокомментировал видео Шнур.

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Шнуров отреагировал на запрет Украины на въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. На своей странице в Instagram музыкант опубликовал стихотворение, в котором написал, что как-то в Украину он точно приедет.