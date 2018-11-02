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В США наглая белка украла тыкву, которой украсили дом к Хэллоуину (видео)

13:42, 02 ноября 2018
Курьёзы
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Смешного гостя зафиксировала камера дома. Конфет белка не искала, потому что на крыльце увидела небольшую тыкву, которой украсили дом. 

Животное молниеносно схватило тыкву и бросилась наутек. 

Как сообщал УНИАН, ранее в США сняли с рейса женщину, пытавшуюся пронести на борт белку в качестве «эмоциональной поддержки».

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Теги: #белка#Хеллоуин