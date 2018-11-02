В США наглая белка украла тыкву, которой украсили дом к Хэллоуину (видео)
13:42, 02 ноября 2018Курьёзы
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Животное молниеносно схватило тыкву и бросилась наутек.
В США белка украла тыкву, которой украсили дом к Хэллоуину
В США белка украла тыкву, которой украсили дом к Хэллоуину. Животное забежало в один из домов за праздничными вкусностями.
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Смешного гостя зафиксировала камера дома. Конфет белка не искала, потому что на крыльце увидела небольшую тыкву, которой украсили дом.
Животное молниеносно схватило тыкву и бросилась наутек.
Как сообщал УНИАН, ранее в США сняли с рейса женщину, пытавшуюся пронести на борт белку в качестве «эмоциональной поддержки».
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