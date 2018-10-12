В США сняли с рейса женщину, пытавшуюся пронести на борт белку в качестве «эмоциональной поддержки» (видео)

В авиакомпании Frontier Airlines заявили, что любые грызуны, в том числе белки, не допускаются на ее рейсы.

В Международном аэропорту Орландо (США) сняли с рейса авиакомпании Frontier Airlines пассажирку на инвалидной коляске, которая попыталась пронести на борт живую белку в качестве эмоциональной поддержки.

Как сообщает wftv.com, женщина отказалась добровольно покинуть самолет, поэтому экипаж вызвал полицию. Пассажирка долго сопротивлялась, но полиции все же удалось сопроводить ее из самолета в терминал аэропорта под громкие аплодисменты других пассажиров в поддержку женщины.

Представители авиакомпании заявили, что женщина указала в своем бронировании намерение пронести на борт животное в качестве эмоциональной поддержки, однако не указала, что этим животным будет белка.

При этом, по их словам, любые грызуны, в том числе белки, не допускаются на рейсы авиакомпании.

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Сообщается, что инцидент является одним из многих недавних случаев, связанных с эмоциональной поддержкой животных в самолетах. Не так давно женщина пыталась получить эмоциональную поддержку на борту самолета от павлина.

В то же время в прошлом году все крупные авиакомпании изменили свою политику относительно животных в салоне самолетов. В частности, было ограничено количество животных, которые могут одновременно находиться на борту, а также перечень «разрешенных» видов: никаких ежей, коз и прочих рогатых животных.

Кроме того, теперь большинство авиакомпаний требуют справку от врача, записи о наличии всех прививок у животного и предварительное уведомление о том, что пассажир планирует пронести такую поддержку на борт.

Отметим, во ряде стран, в том числе в США, пассажирам разрешается взять с собой животных для так называемой «эмоциональной поддержки». Речь идет о людях, которые испытывают страх полетов. При этом зачастую пассажир должен предъявить документ от лицензированного специалиста в области психотерапии или психиатрии, удостоверяющий необходимость в животном. Зачастую речь идет о собаках, однако многие нуждающиеся в поддержке люди утверждают, что такие функции могут выполнять не только собаки, но и многие другие животные. Именно на этой почве и возникают самые ожесточенные споры.