цей матеріал доступний українською

Во Флоренции запретили есть на улице

23:29, 06 сентября 2018
Курьёзы
11873 0
REUTERS

По данным телеканала, запрет распространяется на наиболее посещаемые туристами улицы города.

Как отмечается, жителям города и туристам запрещается есть, сидя на тротуарах, порогах магазинов и жилых домов.

При этом за нарушение запрета придется заплатить штраф в размере €500.

Однако, запрет действует в определенные временные промежутки, а именно с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 22:00 по местному времени.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter