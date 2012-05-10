Футболист "Таврии" сыграет на Евро

Наставник сборной Украины Олег Блохин огласил список из 26 игроков, которые будут готовиться к стартующему через месяц чемпионату Европы, в него вошел и представитель спортклуба "Таврия" (Симферополь) - полузащитник Сергей Назаренко, сообщила пресс-служба "Таврии".

С 15-го по 24-е мая национальная команда проведет подготовительный сбор в Турции.

Также Блохин назвал 8 запасных игроков сборной, среди них двое "таврийцев": полузащитник Максим Калиниченко и нападающий Антон Шиндер.

"Запасные игроки на сбор в Турцию не поедут, но обязаны поддерживать себя в игровом тонусе, чтобы в любой момент подключиться к подготовке сборной", - пояснила пресс-служба "Таврии".