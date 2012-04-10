Фирташ получит в аренду два гектара земли в Крыму

Завод "Крымский титан" (Армянск) получил разрешение на разработку проектов землеустройства по отводу двух земельных участков площадью почти два гектара. "Добро" дал Совет министров Крыма на заседании во вторник.

Один участок (0,92 га) предназначен для обслуживания комплекса зданий и сооружений подсобного хозяйства "Дом рыбака".

Второй (1 га) - для строительства, обслуживания и ремонта объектов инженерной инфраструктуры.

Group DF Дмитрий Фирташа владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция "Крымского титана" - предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.