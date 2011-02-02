МВД считает сексуальный мотив основным в убийстве 2 девочек

Милиция Севастополя считает, что убийство 11-летней и 10-летней девочекбыло совершено на сексуальной почве, сообщил журналистам начальник следственного управления севастопольского управления Министерства внутренних дел Роман Литвинов.

По заключению первичной экспертизы, смерть девочек наступила от потери крови в результате множественных ножевых ранений в область груди.

У милиции есть несколько версий убийства, но основная на сегодняшний день - убийство на сексуальной почве. Следствие установило, что у школьниц были отношения сексуального характера.

Дело по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса было возбуждено 10 января.

Тела детей отданы родственникам для захоронения, сообщает агентство "Українські Новини".

Севастопольские девочки Настя Балябина и Таня Мизина, которые пропали четвертого января, найдены мертвыми в конце января.