Милиция не намерена заводить дело из-за пожара в мечети

Милиция не будет возбуждать уголовное дело по факту возгорания крыши строящейся мечети на территории самовольно занятого земельного участка в селе Мирное близ Симферополя, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

«На месте происшествия сотрудники милиции и МЧС провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причин возгорания. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством сотрудники милиции вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела», - говорится в пресс-релизе.

Здание горело в ночь на 25 декабря 2010 года. Духовное управление мусульман Крыма заявило, что считает поджог причиной пожара в строящейся мечети и оценивает прямой ущерб от огня в 100 тысяч гривен.