Кабмин выделит Севастополю 52 млн. грн. на достройку газопровода
Новостью поделился Куницын
Правительство Украины выделит Севастополю 52 млн. грн. на достройку газопровода высокого давления, сообщил председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.
«Мы до марта-апреля следующего года, наконец-то, достроим газопровод высокого давления, о котором севастопольцы мечтали десятилетиями, наконец-то закольцуем газопровод, и если уж не этой, то следующей зимой город не будет знать этой беды (имеется в виду практически постоянное в зимнее время года недостаточное давление в газовой системе города, в его южной части, особенно в Гагаринском районе)», - сказал глава администрации в субботу на общественном форуме «Севастополь за Куницына!».
КУНИЦЫН сообщил: «14 км по суше мы прошли, «Моргидрострою» осталось только, по сути дела, пройти по дну моря, и сделать газовое кольцо».