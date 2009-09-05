В Евпатории уволили милиционера, до смерти избившего подозреваемого

12:11, 05 сентября 2009
Крым
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В Евпатории уволен из органов внутренних дел оперуполномоченный подразделения уголовного розыска горотдела милиции за нанесение телесных повреждений подозреваемому в совершении административного правонарушения, от которых тот умер.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, за бесконтрольность за действиями подчиненного привлечены к дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц дежурной части, а также заместитель начальника штаба, заместитель начальника горуправления и непосредственный начальник Евпаторийского горуправления милиции.

Как известно, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО объявил о намерении до конца этого года очистить ряды работников милиции от сотрудников, компрометирующих службу.

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