В Евпатории милиционеры до смерти избили мужчину – правозащитники

Прокуратура расследует обстоятельства происшествия в Евпатории, в результате которого скончался местный житель.

По данным правозащитников, мужчина умер от повреждений, которые нанесли ему сотрудники патрульно-постовой службы.

Прокуратура Евпатории возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего), сообщил УНИАН представитель пресс-службы прокуратуры Крыма. Задержан дежурный инспектор горотдела милиции.

Правозащитник Марк БЕН-НАИМ утверждает, что милицейский патруль в начале августа задержал мужчину и доставил его в дежурную часть горотдела. «Там они вымогали у него деньги, подвергли пыткам. По информации, полученной нами от жителей Евпатории, его мать недавно вернулась с заработков в Италии. Когда увидели, что человеку плохо, отвели домой, при этом нигде не записали, что задерживали его», - отметил правозащитник. После этого мужчина скончался. «У него были разрыв селезенки и другие повреждения, которые повлекли смерть», - заявил М.БЕН-НАИМ агентству УНИАН по телефону.

«У милиции (участников инцидента) такая версия: шел пьяный человек по улице, напал на милицейский патруль, его привели в отделение милиции, он оттуда убежал. Когда бежал, упал на лестнице, разорвал селезенку, после этого побежал так, что они его догнать не смогли. Именно фактом побега дежурный объясняет отсутствие записи о задержании», - сказал правозащитник, добавив при этом: данная версия не выдерживает критики, а медэкспертиза не подтвердила, что задержанный был пьян.

В милиции Крыма подтвердили факт возбуждения уголовного дела и задержания дежурного инспектора. «Прокуратура разбирается, там противоречивые показания», - отметил собеседник агентства.