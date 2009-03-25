В Севастополе вновь будет зажжен Вечный огонь на Малаховом кургане

7 мая, в преддверии 65-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, будет вновь зажжен Вечный огонь на Малаховом кургане.

Об этом сообщает Отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации.

Вечный огонь на Малаховом кургане, зажженный в 1958 году, являлся первым на территории Советского Союза Вечным огнем, посвященным героям Великой Отечественной войны, павшим в боях за Родину. Именно от него были зажжены Вечные огни в Одессе, Керчи, Новороссийске, а также на посту №1 и на Сапун-горе в Севастополе.

Вечный огонь на кургане был погашен в 1978 году из-за выхода из строя системы подачи мазута к горелкам.

К 7 мая к Вечному огню планируется подведение газа.