История в командировках: почему Азаров снова не договорится с Медведевым

Будь то начало отношений Украины и России с «чистого листа», очередной виток газовой войны или таможенные репрессии со стороны Кремля по отношению к украинским производителям, Киев сначала долго отмалчивается, делает вид, что ничего не произошло, а после отправляет премьера страны на поклон в Белокаменную. Отдуваться.

К слову, такой «прогиб» не способен кардинально что-либо изменить в ситуации. Поэтому надеяться, что визит премьера Украины Николая Азарова к своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву в понедельник, 26 августа, обозначится принятием каких-нибудь важных решений, не стоит. Тем более, что перечень вопросов, запланированный для обсуждения, «впечатляет».

Пресс-служба Кабмина уверяет, что глава украинского правительства обсудит в Москве пути взаимодействия в случае создания зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом. При этом, сам украинский премьер не раз заявлял, что одновременное сотрудничество Киева со странами Таможенного союза (ТС) и в рамках ЗСТ с ЕС — вполне возможно. Особенно, учитывая тот факт, что деятельность ТС основана на принципах Всемирной торговой организации (ВТО), участниками которой являются все члены ЕС.

Собственно, соглашении о зоне свободной торговли с СНГ, которое в Украине вступило в силу 20 сентября 2012 года, записано, что договор «не препятствует сторонам участвовать в соглашениях о таможенном союзе, свободной торговле и/или приграничной торговле в соответствии с правилами ВТО».

Более того, когда Россия вовсю пыталась втянуть Украину в Таможенный союз, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прямо заявлял, что и Таможенный союз, и Евросоюз – основаны на принципах ВТО, поэтому абсолютно совместимы. Теперь же, когда украинская сторона перед Вильнюсским саммитом все активнее демонстрирует евроинтеграционные устремления, риторика Кремля кардинально изменилась. 22 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская делегация прибудет в Москву для консультаций в свете планов сотрудничества Украины с Евросоюзом. Мол, необходимо на межправительственном уровне проанализировать «возможные угрозы», понять «существуют они или нет, и если да, то что с этим делать».

Впрочем, уже сегодня можно констатировать, что после этих переговоров позиции сторон вряд ли изменятся. Во всяком случае, ни один визит премьера Николая Азарова в Россию за последние три года не закончился каким-либо прорывом в отношениях Киева и Москвы.

Так, когда глава украинского правительства прилетел в Белокаменную в марте 2010 года, чтобы начать российско-украинские отношения с чистого листа, Азаров планировал обсудить с премьером РФ Владимиром Путиным поставки российского газа и «достичь согласия» на снижение цены. «Я считаю, что мы должны забыть то, что было между нашими странами в последние 5 лет, перевернуть страницу и начать с чистого листа», - сказал украинский премьер.

Но в Кремле заявили, что переговоры будут носить формальный характер, и никаких документов Москва с Азаровым подписывать не будет. «Сегодня только начались переговоры... Сегодня ничего подписываться не будет», - сказал бывший менеджер «Газпрома», вице-спикер Госдумы РФ Валерий Язев.

Стерпев такое наплевательское отношение Кремля к попыткам Украины возобновить дружбу, Николай Азаров все же определился с важным итогом этого визита: мол, Россия выразила готовность начать переговоры о возможности пересмотра газовых соглашений. И затягивать с решением этого вопроса украинский премьер не стал. В начале апреля 2010 года он снова улетел встречаться с Путиным в Ново-Огарево. И, естественно, эта встреча снова не увенчалась успехом.

Результативной можно назвать лишь третью поездку Азарова в Россию, когда 30 апреля 2010 года он провел переговоры с Путиным в Сочи. И главной причиной успеха стал тот факт, что в ходе встречи обсуждались проекты решений по нескольким сферам сотрудничества (в том числе, атомной и оборонной), а вовсе не цены на газ.

Впрочем, Украина не отчаивалась договориться и о газе: поездка за поездкой, визит за визитом. К сожалению, переговорщик из Николая Азарова оказался никудышний. Мало того, что никакого снижения цен на голубое топливо не произошло, а российский Черноморский Флот остался в Крыму до 2042 года, так премьер РФ Владимир Путин еще и «пригласил» Украину в Таможенный союз. При этом, не приемля никаких украинских «формул» 3+1.

Следующая попытка обсудить газовые вопросы состоялась в июне 2011 года. Мол, в контексте новых политических отношений, Москва должна пойти навстречу Киеву и пересмотреть формулу цены на газ. «Эта «идеальная» формула приводит к тому, что наши соседи получают газ по цене ниже, чем мы, значит, что-то в этой формуле не идеальное», - уверял Азаров.

Но о том, что украинский премьер снова уедет от Путина ни с чем, было известно накануне. По крайней мере, пресс-служба правительства РФ за день до встречи премьеров распространила заявление, в котором отмечала «определенные спекуляции относительно «несправедливого» характера действующих российско-украинских договоренностей» по цене на газ. Заодно, Россия обвинила Украину в ограничении доступа на рынки ряда российских товаров и в дискриминации российских инвесторов на украинском рынке.

Естественно, риторика Кремля не изменилась и после смены власти в России, когда визави Николая Азарова вместо Владимира Путина стал Дмитрий Медведев. «Несмотря на изменение мест нашей (с Медведевым) работы, мы как оставались самыми близкими партнерами, так и останемся», - уверял Путин.

Медведев же намеревался в сжатые сроки решить проблему газового контракта, который затрудняет и омрачает украино-российские отношения. Но все это так и осталось обещаниями. В 2012 году премьер РФ Дмитрий Медведев продолжил настаивать на членстве Украины в Таможенном союзе. О снижении же стоимости газа – ни слова.

Стоит ли говорить, что в 2013 году Украина и Россия устами премьеров Азарова и Медведева продолжали вести «конструктивный диалог», «активизировать сотрудничество» и «выражать заинтересованность»? И стоит ли в этом контексте напомнить, что цена на российский газ остается высокой, украинские товары на российской границе подвергаются тщательнейшему досмотру, а тема необходимости для Украины членства в Таможенном союзе перед грядущим Вильнюсским саммитом «всплывает» все чаще?..

Татьяна Урбанская