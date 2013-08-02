«Укравтодор» настаивает на повышении акцизов на нефтепродукты

Об этом сообщил глава «Укравтодора» Евгений Прусенко в интервью газете «Урядовый курьер».

«Если мы хотим двигаться к европейским стандартам автодорог, мы должны постепенно увеличивать акциз на нефтепродукты», - сказал Прусенко.

Для примера глава «Укравтодора» сообщил, что на сегодняшний день в Украине акциз на бензин составляет 198 евро за тонну, в то время как в европейских странах - 550-900 евро за тонну. Также акциз на дизельное топливо в зависимости от содержания серы в Украине составляет 46-98 евро за тонну, а в Европе - 400-700 евро за тонну.

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«В составе стоимости горючего бензина имеем на потребности автодорог около 18%, а дизельного топлива - 5%. Можно подумать, что у нас самое лучше дизельное топливо почти без серы, поэтому платят всего 46 евро вместо 98 за тонну», - сообщил Прусенко.

Напомним, ранее Прусенко в интервью УНИАН сообщил, что ни одна дорога, построенная или реконструированная в рамках подготовки к Евро-2012, нынешней зимой не вызвала нареканий автомобилистов. Тем не менее, в ответ на критику он заявил, что для обеспечения нормального состояния автодорожной инфраструктуры нужны громадные ресурсы, источником которых может стать повышение акциза на нефтепродукты.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о том, что Мининфраструктуры готово подать на рассмотрение правительства и парламента законопроект о повышении акциза на топливо, который на сегодняшний день остается одним из самых низких в Европе. Однако позднее в Мининфраструктуры уточнили, что проект закона является лишь одним из возможных решений вопроса привлечения дополнительных средств для развития автомобильных дорог страны, но отнюдь не единственным.

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Правительство Украины пока не принимало никаких окончательных решений о поэтапном повышении акцизов на нефтепродукты, продиктованных необходимостью поиска дополнительных источников финансирования дорожных работ и поддержания дорожного хозяйства Украины в надлежащем состоянии.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.