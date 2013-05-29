В Минфине обещают не повышать акцизы на бензин

В ближайшее время этот вопрос не будет рассматриваться, поскольку повышение акцизов на топливо требует дополнительного анализа и оценки влияния на другие отрасли экономики. Такое заявление распространила пресс-служба Минфина в ответ на многочисленные публикации в СМИ о возможности подорожания бензина из-за повышения акцизных сборов.

Ранее с инициативой о поэтапном повышении акцизного сбора на топливо выступило Министерство инфраструктуры. Его чиновники сочли это единственной возможностью для финансирования ремонта и реконструкции украинских дорог.

«Неудовлетворительное состояние украинских дорог требует немедленного вмешательства правительства. Министерству инфраструктуры, Укравтодору, Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Минфину, Министерству экономического развития и торговли поручено разработать и представить правительству изменения в нормативно-правовые акты о привлечении дополнительных источников финансирования в сфере дорожного хозяйства, а также разработать нормативно-правовые акты о реформировании системы государственного управления автомобильными дорогами и утвердить Государственную программу развития автомобильных дорог общего пользования на 2013-2018 годы. Органам государственной власти поручено обеспечить осуществление жесткого контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств», — говорится в сообщении Минфина.

В частности, со своей стороны, Министерство инфраструктуры предложило внести изменения в Налоговый кодекс, которые предполагают поэтапное повышение ставок акцизного сбора на нефтепродукты, что станет дополнительным источником средств для ремонта и строительства дорог в соответствии с европейскими стандартами. Данное решение могло привести к подорожанию бензина на 2 грн на каждом литре.

В то же время, как подчеркнули в Минфине, эта законодательная инициатива пока не рассматривалась ни его чиновниками, ни на уровне правительства.

«Министерство финансов всегда придерживается взвешенного подхода к изменению ставок налогов и акцизов. Изменение налоговой нагрузки на одну отрасль требует всестороннего анализа влияния такого решения на состояние других отраслей, покупательской способности потребителей, динамику «теневого» рынка и на объемы поступлений в госбюджет. Таким образом, увеличение ставок акцизного сбора на нефтепродукты требует основательного и длительного анализа последствий, что делает невозможным рассмотрение данного вопроса в ближайшее время», — отметили в Минфине.