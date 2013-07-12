Укравтодору разрешили выпустить облигации

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

“Предварительным постановлением Кабинета министров были предусмотрены гарантии по заимствованиям Государственного агентства на сумму 5 млрд грн. Однако постановление не включало в себя возможности выпуска “Укравтодором” ценных бумаг, в том числе облигаций. Теперь правительство приняло предложенные Министерством инфраструктуры изменения в прошлое постановление, чем расширило возможности в вопросе привлечения дополнительных инвестиций на развитие украинских автомобильных дорог”, - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

Согласно сообщению, “Укравтодор” получит возможность осуществления заимствований путем выпуска облигаций на следующих условиях: их общая номинальная стоимость должна составлять 5 млрд грн, срок погашения - 7 лет, а процентная ставка - 14,3% годовых.

Как сообщал УНИАН, в рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями (МФО) - Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Международным банком реконструкции и развития Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») и Министерство инфраструктуры внедряют 3 проекта по реконструкции и капитальному ремонту стратегически важных международных коридоров.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.