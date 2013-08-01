Депутат предлагает ускорить выплату страховки за автоаварию

Об этом говорится в законопроекте, зарегистрированном в парламенте 26 июля (№3031).

Согласно законопроекту, размер пени за каждый день просрочки страховщиком выплаты возмещения по ОСАГО должен составлять 1% от суммы неуплаченного в срок страхового возмещения (365% годовых). На данный момент размер пени берется из расчета двойной учетной ставки Нацбанка (14% годовых).

Законопроект также предусматривает, что уведомлять страховщика о происшествии может не только участник ДТП, у которого есть договор страхования ОСАГО, но и любой другой участник происшествия, не являющийся стороной договора ОСАГО.

Также предлагается, чтобы страховые компании в случае принятия решения об отказе от страховой выплаты в течение 90 дней уведомляли об этом потерпевшего. Отсутствие такого уведомления будет считаться согласием выплатить сумму возмещения. В настоящее время законом предусмотрены 90 дней только для принятия решения о выплате возмещения и самой выплаты.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что, несмотря на получение огромных денежных средств от заключенных договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (поскольку, согласно законодательству, они являются обязательными), большинство страховщиков всеми возможными способами уклоняются от страховых возмещений по таким договорам, чему способствуют, в частности, и недостатки законодательства.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, снизилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 393,54 млн грн, а количество заключенных страховщиками договоров ОСАГО выросло на 6,4% - до 3 млн 721,313 тыс. штук.