Киевсовет объявил 7 старейших деревьев памятниками природы

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 82 из 99 зарегистрированных в зале депутатов.

Таким образом, памятниками природы объявлены 300-летний “Дуб ополченческий”, 150-летний “Кипарисовик Сухина”, 120-летний “Каштан Иващенко”, а также три 150-летних ясеня и 300-летний дуб, названные в честь автора проекта Лысогорского форта Эдуарда Тотлебена.

Как отметил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль, высота “Дуба Тотлебена” - 30 м, а диаметр дерева на высоте 1,3 м от земли достигает 4,5 м.