В КГГА распланировали места для 22 тысяч автомобилей

06:32, 17 апреля 2013
Разное
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КГГА подготовила на рассмотрение Киевсовета проект решения «Об утверждении Программы развития единого парковочного пространства Киева до 2015 года», в котором предусмотрено создание 22,6 тыс. дополнительных мест для парковки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Таким образом, «Киевтранспарксервис» согласно разработанной Программе планирует обустроить парковки на проезжей и тротуарной части, а также обособленных пространствах. Также обустроят «перехватывающие» площадки, паркинги и экопарковки.

"Реализация программы позволит снизить загруженность улично-дорожной сети, уменьшить пробки, освободить тротуары от автомобилей, повысить уровень предоставления услуг по парковке, а также увеличить доходную часть бюджета Киева за счет налоговых поступлений, привлечения инвестиций и увеличения количества рабочих мест", - отмечают авторы проекта.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Киев обеспечен местами для парковки только на 25% от потребности.

КП “Киевтранспарксеривс”, которое является единственным оператором по парковке в городе, осуществляет деятельность на 25 тыс. паркоместах, из которых 17 тыс. – места ночных парковок.

Председатель КГГА Александр Попов заявил о намерении городской власти запретить парковку автомобилей на Крещатике после завершения строительства паркингов.

Справка УНИАН. КП “Киевтранспарксервис” было создано согласно решению Киевсовета от 2007 года.

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