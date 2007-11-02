ФСБ выявила людей, разместивших страшные фото с места взрыва автобуса

Установлены лица, разместившие в интернете страшные фото с места взрыва автобуса в Тольятти, где погибли восемь человек, сообщил журналистам пресс-секретарь Управления ФСБ по Самарской области.

"Через несколько часов после взрыва автобуса в интернете появились фотографии с места происшествия. Управление ФСБ выявило компьютер, с которого велось данное распространение, а также его пользователя. В данном случае версия о том, что фото распространялось пособником возможного террориста, документировавшим последствия трагедии, не подтвердилось", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, "имела место утечка служебной информации, которую распространили сотрудники одного из структурных подразделений силовых ведомств".

"Они принимали участие в предварительных следственных действиях. В настоящее время, в отношении сотрудников, которые допустили распространение данных фотоматериалов, проводится судебное разбирательство.

Взрыв, прогремевший в среду в утренний "час пик", унес жизни восьми человек, 54 пострадали. Большинство погибших и пострадавших - студенты, которые в это время ехали на учебу.

РИА "Новости"