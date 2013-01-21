В Донецкой области у владельца Нивы под дулом пистолета отобрали авто

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в Константиновский горотдел милиции обратился 58-летний мужчина с заявлением о том, что двое неизвестных на автодороге "Константиновка - Красноармейск" около села Тарасовка Константиновского района под угрозой применения предмета, похожего на пистолет и охотничьего ружья завладели его автомобилем.

Работниками уголовного розыска были установлены двое подозреваемых 65-ти и 41-летнего возраста, жители Красноармейского района.

В настоящее время автомобиль изъят, мера пресечения для задержанных избирается.