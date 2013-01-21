В Донецкой области у владельца Нивы под дулом пистолета отобрали авто
20:28, 21 января 2013Разное
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В Донецкой области на автодороге двое злоумышленников под угрозой оружия отобрали у 58-летнего мужчины его автомобиль"ВАЗ - 2121 "Нива".
Мужчине угрожали пистолетом
Об этом УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении МВД Украины в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что в Константиновский горотдел милиции обратился 58-летний мужчина с заявлением о том, что двое неизвестных на автодороге "Константиновка - Красноармейск" около села Тарасовка Константиновского района под угрозой применения предмета, похожего на пистолет и охотничьего ружья завладели его автомобилем.
Работниками уголовного розыска были установлены двое подозреваемых 65-ти и 41-летнего возраста, жители Красноармейского района.
В настоящее время автомобиль изъят, мера пресечения для задержанных избирается.
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