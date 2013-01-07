Возле Каховки столкнулись два автобуса: есть пострадавшие (фото)

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла 6 января в 17.20 на подъезде к городу Каховка.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen LT 28 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где осуществил лобовое столкновение с автобусом «ПАЗ 4234».

В результате ДТП водитель Volkswagen и пять пассажиров автобуса «ПАЗ» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

Расследование происшествия продолжается.