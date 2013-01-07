Возле Каховки столкнулись два автобуса: есть пострадавшие (фото)

10:56, 07 января 2013
Разное
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В Херсонской области в результате столкновения двух автобусов травмированы шесть человек.

ДТП произошло в Сочельник

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла 6 января в 17.20 на подъезде к городу Каховка.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen LT 28 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где осуществил лобовое столкновение с автобусом «ПАЗ 4234».

Постраждали 6 людей / Фото: ДАІ МВС України

В результате ДТП водитель Volkswagen и пять пассажиров автобуса «ПАЗ» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

Расследование происшествия продолжается.

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