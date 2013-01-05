АвтоВАЗ не сдается: на базе Lada Kalina могут выпустить внедорожник

Об этом пишет Лента.ру.

По информации издания, "АвтоВАЗ" может последовать примеру компании Renault, которая выпускает псевдокроссовер Stepway на базе бюджетного хэтчбека Sandero. Президент "АвтоВАЗа" Игорь Комаров рассказал, что аналогичная версия Lada Kalina "находится в проработке".

В настоящее время на базе Lada Kalina выпускается несколько моделей, включая одноименные хэтчбек и универсал, а также седан Lada Granta. Кроме того, в конце 2012 года в серию пошел электрокар на базе Lada Kalina.

В январе 2013 года Игорь Комаров объявил о возможном запуске в серию малолитражки "Ока" (проект 11174), также созданной на базе Lada Kalina.