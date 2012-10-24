В Украине покупают меньше бензина и больше ДТ

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, с сентябре через сеть АЗС, которая насчитывает 7655 единиц, было продано в розницу бензина 289,1 тыс. тонн, что на 3,3% меньше сентября прошлого года; дизельного топлива - 167,6 тыс. тонн, что на 10,4% больше прошлогодних показателей; газа сжиженного — 34,8 тыс. тонн ( на 26,6% больше); сжатого газа — 12,9 тыс. тонн (на 23,8% меньше).

В объеме реализованного бензина 53,5% приходилось на продажу бензина моторного марок А-94-98; 43,6% - на бензин марки А-90-93 и 2,9% - на бензин А-72-80.

На 1 октября текущего года на АЗС в остатках насчитывалось 122,7 тыс. тонн бензина моторного, 61,1 тыс. тонн дизельного топлива, газа сжиженного и сжатого - соответственно 7,6 тыс. т и 0,4 тыс. т.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.