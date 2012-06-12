В Харькове неподалеку от аэропорта перевернулся пассажирский автобус
13:37, 12 июня 2012Разное
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Поблизости от международного аэропорта «Харьков» в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус «БАЗ».
|На момент ДТП в салоне маршрутки находились 5 пассажиров
Водитель автобуса допустил наезд на островок безопасности, в результате чего автобус перевернулся. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 5 пассажиров. В результате аварии незначительный ушиб голени получила 69-летняя женщина, которая после осмотра медиков была отпущена домой. Другие граждане не пострадали.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Движение транспорта по проспекту Гагарина не ограничивалось.
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