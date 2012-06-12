В Харькове неподалеку от аэропорта перевернулся пассажирский автобус

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Харьковском городском Управлении ГАИ, авария произошла сегодня около 10.30 в районе перекрестка улицы Портовой и проспекта Гагарина.

Водитель автобуса допустил наезд на островок безопасности, в результате чего автобус перевернулся. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 5 пассажиров. В результате аварии незначительный ушиб голени получила 69-летняя женщина, которая после осмотра медиков была отпущена домой. Другие граждане не пострадали.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия. Движение транспорта по проспекту Гагарина не ограничивалось.