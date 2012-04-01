Хакеры "уложили" ведущий автосайт Украины

В итоге хакерской атаки мошенников с 31 марта не работает сайт по продаже автомобилей, в которой три миллиона пользователей по Украине.

Об этом УНИАН сообщил технический директор сайта auto.ria.ua Олег Черний.

По его словам, до этого на протяжении месяца администрация ресурса получала угрозы от мошенников.

«Как только пользователи пожаловались нам, что они проплатили деньги за несуществующие автомобили, выставленные на продажу на нашем сайте, мы сразу же разослали предупредительные письма, а также разместили информацию о действующих схемах интернет-мошенничества, начали удалять подозрительные объявления», - рассказал О.Черний.

Он отметил, что после этих действий на сайт посыпались многочисленные угрозы, в которых требовали приостановить информационную кампанию и «дать мошенникам спокойно обманывать людей».

О.Черний сказал, что мошенники размещали, в основном, бесплатные объявления с очень заниженной ценой, ниже среднерыночной на автомобили. Связь с покупателем происходила по электронной почте, которого просили перечислить полную или частичную стоимость автомобиля денежным переводом.

«Согласно схемы, которая реализовывалась, «продавец» из-за границы просил предоплату за автомобиль, который очень дешево продавался и находился в Украине. Потенциальному покупателю сообщалось, что продавец изменил место работы и сейчас находится за рубежом, но у него в Украине остался автомобиль, который ему не нужен и он за достаточно умеренную цену хочет его продать», - сообщил О.Черний.

По его словам, для этого мошенники предлагали осуществить денежный перевод на сумму, которая равняется стоимости автомобиля на отмеченные данные через систему быстрых денежных переводов Western Union, после осуществления платежа покупатель должен был высылать владельцу на e-mail в электронном виде копию квитанции об оплате. Дальше владелец автомобиля должен был позвонить по телефону в банк, где ему бы подтвердили, что перевод существует, и он (владелец) на протяжении двух-трех дней прибыл бы в Украину из-за границы для переоформления автомобиля.

«Мы обратились к правоохранительные органы, и сегодня этим вопросом занимается отдел по борьбе с киберпреспупностью», - прибавил О.Черний.

Он также гарантирует клиентам сайта, что «невзирая на угрозы и DOS-атаки, никаких мошенников на нашем сайте auto.ria.ua не будет».