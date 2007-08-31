Сколько первокурсников можно на скорость затолкать в Ниссан-микро?

Руководство университета шведского города Линчепинг, желая воспрепятствовать пьянству во время церемоний "посвящения в студенты", запретило употребление алкоголя, которое превышает крепость так называемого "среднего" пива, то есть 4,5 градуса, сообщает шведское радио.

Кроме запрета на крепкие напитки власти университета предлагают сократить и количество вечеринок, на которых проходит непосредственное "посвящение в студенты". Предлагается проводить их не каждый день, а хотя бы через день.

В Швеции отношение к церемониям встречи первокурсников, которые обычно проходят в конце августа и начале сентября и организуются студентами старших курсов, неоднозначное. Одни считают, что эта традиция, которая по-шведски называется "нолльнинг" (nollning), сравнима с унизительными армейскими отношениями между "салагами" и "стариками". Другие, несмотря на критику, остаются горячими поклонниками "нолльнингов".

Пример - командное соревнование "упаковка". Сколько нолевок (то есть, студентов-первокурсников) можно упаковать, в машину Ниссан-микро? На последних состязаниях команда-победитель упаковала 23 человека за 57 секунд.

РИА "Новости"