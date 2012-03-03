Штрафы за проблесковые маячки и «кричалки» увеличили в 50 раз

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон, который существенно усиливает ответственность за нарушение порядка установления и использования специальных сигнальных устройств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Подписанный Закон №4082-VI «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств» существенно увеличивает штрафы за подобные нарушения.

Согласно с изменениями в Кодексе, штрафы за нарушение порядка установления и использования специальных звуковых и световых сигнальных приборов на автомобилях увеличены в 50 раз. Они будут составлять от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан с обязательной конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств (за действующей редакцией штраф составляет от 50 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией устройств или без нее).

Изменения в Кодексе также предусматривают, что основанием для временного задержания водителя является административное нарушение требований законодательства по установлению и использованию специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

Кроме того, по новому законодательству, работник ГАИ в случае временного задержания транспортного средства имеет право запретить его эксплуатацию до демонтажа специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.