СБУ заинтересовалась пушками времен Крымской войны

Управлением Службы безопасности Украины в городе Севастополе предпринимаются меры по возвращению государству двух пушек периода Крымской войны 1854-1856 годов, пропавших с набережной Артиллерийской бухты в ноябре 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в горуправлении СБУ.

Усилия спецслужбы по возвращению пушек государству были активизированы после ряда последних резонансных публикаций в СМИ, добавили в управлении. По факту возможного хищения пушек с причала проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.

По сообщениям СМИ, поднятые несколько лет назад со дна Севастопольской бухты пушки до ноября 2010 года стояли у одного из ресторанов на набережной города. Когда севастопольцы однажды не обнаружили их на привычном месте, в местных СМИ разразился скандал, который со временем стих. Несколько дней назад в ряде интернет-изданий появились публикации о том, что пушки находятся на одной из турбаз в районе крымского мыса Айя.

В свою очередь, директор крымской базы отдыха на мысе Айя Владимир ЛОШАКОВ заявил журналистам, что эти «пушки действительно находятся на территории базы». «Я это никогда не скрывал и не скрываю сейчас. Все желающие могли их посмотреть. И раньше в этом не было никакой сенсации», - сказал он.

Как утверждает В.ЛОШАКОВ, данные пушки более года назад привез на базу отдыха один его товарищ (директор ресторана «Рыбачий стан» Владимир ОВАНЕСОВ – УНИАН) и попросил оставить на временное хранение, так как предпринимались попытки их украсть.

«Вначале морской торговый порт требовал убрать эти пушки по причине того, что они мешали причаливать круизным судам, после появилось много желающих забрать эти пушки под различными предлогами. Поэтому товарищ и попросил меня сохранить их до разрешения вопроса», - сказал В.ЛОШАКОВ.

Директор ресторана «Рыбачий стан» в Севастополе Владимир ОВАНЕСОВ, со своей стороны, заявил журналистам, что пушки не стояли на балансе ни в одном учреждении, в связи с чем он сам ухаживал за ними. «Когда морпорт потребовал убрать пушки, а орудиями заинтересовались различного рода коллекционеры с не севатопольскими номерами автомобилей, было принято решение увезти их в безопасное место», - сказал В.ОВАНЕСОВ.

По его словам, тех, кто пытался забрать пушки, когда они находились на набережной у ресторана, удалось остановить только с помощью правоохранительных органов.

«Когда я понял окончательно, что город этих пушек может просто лишиться, решил сохранить их на базе отдыха у своего товарища, до тех пор, пока не решится вопрос, где они должны находиться в городе», - сказал В.ОВАНЕСОВ.

«Мне, конечно, хотелось бы, чтоб они остались на площадке около моего ресторана, а если нет – то были переданы в музей. Главное, чтоб не попали в руки тех, кто их продаст, и город навсегда их лишиться», - добавил он.