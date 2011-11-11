«Римейк мессии». Перезагрузка

Николай Мартыненко здорово разозлил меня своим интервью «Левому берегу» от 9 ноября 2011 года. Словами, что «сравнение Арсения Яценюка с Виктором Ющенко - это также политтехнология, которая продвигается в СМИ, в том числе, усилиями некоторых «политологов», которые за это получают зарплату».

Я могу назвать Николаю Мартыненко фамилии политтехнологов, о которых говорят, что платит им он. Они посоветовали ему дискредитировать сравнение Яценюка и Ющенко?

Я уверен, что Яценюк - это технология «Ющенко-лайт», и моя уверенность не оплачивается зарплатой.

И технология раскрутки «молодого и перспективного» Яценюка в 2011 году той технологии, которую использовали, «раскручивая» Ющенко в 2003-2004 годах. Возможно, политтехнологи те ​​же? Потому что Николай Мартыненко находился у Ющенко в 2004-м, а в 2011-м - около Яценюка?

Это сейчас, в упомянутом интервью Николай Мартыненко говорит, что «Ющенко на работе появлялся в лучшем случае часов в 11-12». Он что, не знал рабочего графика Ющенко, когда толкал его к власти в 2004-м? Не верю, что не знал.

Это сейчас Мартыненко говорит: «Фронт змін» заинтересован в том, чтобы Тимошенко вышла на свободу », возглавила список «Батьківщини». А он припоминает, как 16 сентября 2005 года сказал о «реальном обвинении»: «Были списаны долги перед бюджетом корпорации ЕЭСУ, которой руководила Юлия Владимировна. Я считаю, что раз этот факт озвучен, то правоохранительные органы должны его проверить. Это уже конкретный факт, а не просто слова о борьбе с коррупцией».

То они сейчас проверяют.

Замечательно, что Николай Мартыненко подтверждает план партнерства «Фронту змін» с «Батьківщиной». Замечательно, особенно с учетом его оценки от 30 сентября 2005 года: «Украина под властью Тимошенко: авторитарная модель управления, создание системы государственного капитализма, управление экономикой в" ручном режиме ", поиск внутренних и внешних врагов для объяснения своих ошибок, провоцирование конфликтов в обществе без ограничений».

«Фронт змін» с такой «Батьківщиной» будут строить Украину? Арсений Яценюк согласен с такой политической оценкой своего политического соратника Николая Мартыненко?

30 июня 2005 Петр Порошенко публично назвал Николая Мартыненко «депутатом, который внес большой вклад в победу оранжевой революции». Правда, это было сказано до того, как общество осознало, что оранжевая революция на самом деле является крупнейшим случаем политического мошенничества в истории независимой Украины.

Николай Мартыненко сейчас начал делать новую революцию? И для этого сначала оттеснил от Арсения Яценюка «старую гвардию» - Андрея Пышного, Светлану Войцеховскую?

Революции могут начинаться и так.

Сейчас Николай Мартыненко рекламирует Арсения Яценюка как «молодого лидера оппозиции. Языки знает, образованный». Нечто подобное говорили и о Ющенко - в 2004-м. Как о лучшем банкире планеты, помните?

Слышим, как Яценюк сейчас уже говорит о «вилах, которые есть в каждом доме». Сразу вспоминается, как Ющенко 16 января 2002 года, цитируя Григория Сковороду, говорил: "Не учите яблоню родить, отгоните от нее свиней". Уже и ющенковского спичрайтера для Яценюка сняли?

Видим, что пока они «ставят» Яценюку язык Ющенко. Что дальше? «Слежка» за Яценюком - как будто за Ющенко, в Крыму, на Ай-Петри, в 2004-м? Или нечто похожее на «покушение» на Ющенко Камазом, или, того хуже, на «отравление диоксином»? И кто это будет оправдывать «желудочным гриппом» или чем-то похожим, как в 2004-м? Лесю Оробец, для этого во «Фронт змін» приняли?

Просьба к читателю: когда услышите, что по какому-то лидеру оппозиции стреляли из гранатомета, чтобы «отобрать у народа надежду», немедленно отметьте для себя, что не попали. И не дайте взвинтить себя.

Рабочая версия у меня такая. Если украинский народ, не весь, конечно, а 52% в 2004-м поверил в «мессию», то почему этот трюк не придумает кто-то повторить? Возможно, украинский народ поумнел с тех пор? Очень хочется на это надеяться.

Вячеслав Пиховшек.