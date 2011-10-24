Среди погибших в ДТП в Полтавской области - шестеро футболистов

Погибшие 23 октября в 23.50 в Глобино (Полтавская обл.) юноши были футболистами.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным с ГАИ, за рулем был сын главы Семеновской районной администрации, который не справился с управлением автомобиля Skoda Octavia, выехал на обочину и допустил столкновение с прицепом грузового автомобиля КамАЗ, который стоял на обочине дороги.

«На месте происшествия находилась целая вереница грузовых автомобилей, ждущих своей очереди на элеватор «Нибулон». 26-летний водитель не справился с управлением, въехал под прицеп грузовика. Кроме него, в салоне легковушки были 7 пассажиров в возрасте от 17 до 25 лет, жители Полтавы, Лубен, Кременчуга, Семеновки и Карловского района. Все погибли до приезда скорой помощи. Погибшие ребята были футболистами. Шесть из них играли за семеновскую команду "Атлант", - рассказал источник в ГАИ.

По его словам, в тот день команда выиграла первое место среди дублеров во второй областной лиге.

«Сейчас рассматривается версия, что они праздновали победу. Есть и вторая версия, что они ехали помянуть футболиста, который погиб год назад», - говорит источник в ГАИ.

Напомним, 23 октября в Полтавской области при столкновении иномарки с КамАЗом погибло 8 человек.