В Киеве завтра метро будет работать на час дольше

В связи с проведением 20 октября на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Бешикташ» (Стамбул) меняется режим работы Киевского метрополитена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в ночь с 20 на 21 октября работа метрополитена будет продлена на один час.

Кроме этого, предусмотрен дополнительный резервный подвижной состав для пуска на линии при необходимости.