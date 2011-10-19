Почему нас никто не спрашивает, хотим ли мы жить по принципу станицы Кущевской или Страсбурга?

Последние события говорят о том, что Украина таки сделала свой выбор - развиваться мы теперь будем в евразийском направлении. Именно туда нам дорога после вхождения в Таможенный союз, согласно стратегии Владимира Путина. Заявление Виктора Януковича на форуме в Донецке в отношении проблемной ситуации с ЕС - «мы всегда будем встречаться как партнеры с Европейским Союзом, с представителями Еврокомиссии тогда, когда в этом будет необходимость» - говорит об этом очень красочно. Особенно при наличии рядом с нашим президентом главы Российской Федерации.

«Есть две договаривающиеся стороны. Это будет зависеть от того, каким образом будет достигнут прогресс в ближайшее время. У нас есть соответствующие планы, и мы хотим услышать Европейский Союз», - сказал В.Янукович, расставив все точки над «і».

Власть очень долго «сидела на двух стульях». И если первое время создавалось впечатление, что мы наконец-то решились на правильный, хоть и совсем непростой шаг, в сторону цивилизованного и демократического развития, то теперь об этом можно забыть, причем надолго. А уготовили нам такую перспективу родные олигархи, которые и решают судьбу страны, а отнюдь не власть, за которую в последнее время принято благодарить жителей Донецка. Они как раз в самом критическом сейчас положении как в плане общественного мнения, так и экономики. Отыграв отведенную им роль «благодарного» электората, верхи позабыли о «подмоге». Об этом свидетельствуют акции горняков у Кабмина и Администрации Президента, забастовки шахтостроителей, акции возмущенных закрытием школ, сюда же добавим реакцию населения, которое до сих пор остается без тепла.

Долгое время, выбирая между Западом и Россией, украинские миллиардеры все никак не могли подсчитать, что им выгодней. А когда расчеты указали вектор «сотрудничества», то нужно было приостановить процесс евроинтеграции, который, как не парадоксально (Европа априори не могла радоваться такому нестабильному «гостю», почему и затягивала ранее наше членство в рядах ЕС и ассоциацию), стал наращивать обороты. В нынешней ситуации мы оказались нужны друг другу. Но «наездники» решили по-своему. Россия предложила, видимо, более удобные для их бизнеса условия. При этом принцип работы на рынке соседки для наших «крупных предпринимателей» более знаком и традиционен. Там тоже приняты «откаты», «серые» схемы и оффшорные цепочки.

Оставался главный вопрос – как остановить еврокросс. Нужен скандал, и чем круче, тем лучше. То есть, спровоцировать возмущение ЕС, что повлечет за собой срыв переговоров. А поводом может стать нарушение демократических устоев, которые так чтятся в Европе. И ставку сделали безошибочно на Юлию Тимошенко. Преподнесли все как войну с «газовым» диктатором. Хотя причем тут газ, его цена все равно будет доведена до соответствия рыночной стоимости, что заложено в стратегии развития до 2014 года. Это же произойдет и в России, там уже заявлялось, что цены будут расти для населения каждый год на 15%. Бюджет РФ не выдержит снижение стоимости топлива, которое падает в последнее время в мире на фоне накатывающейся волны кризиса. Да и в принципе бездотационная «топливная» практика доминирует в глобальной экономике. Поэтому не стоило принимать судебный сценарий в качестве варианта добиться российской скидки на голубое топливо.

Приговор экс-премьеру вызвал, на что и рассчитывали наши «благодетели», гнев возмущения со стороны ЕС. Нам намекали, что о членстве и ассоциации сейчас даже говорить не стоит. Ну да не беда. К этому времени все балансы подбиты, договора подготовлены к подписанию, рынок поделен, осталось дождаться денежных потоков. Это я о нашем бизнесе, который, к сожалению, до сих пор мыслит не на перспективу, а на ближайший год- два, пока продержится у власти «вскормленная» команда. Главное успеть получить почти хрустящие в руках купюры, а дальше – хоть потоп. А сгинут в нем украинцы... А их и не спрашивают, хотят ли они жить по принципу станицы Кущевской, или Страсбурга.

Нана Черная (УНИАН)