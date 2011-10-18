Про отложенный Брюссель и наш украинский маятник

«Бухара – Урал, Бухара – Урал», была такая веселая песня в советское время, символизирующая мощь и географическую вездесущность СССР. Почему-то она вспомнилась после того, как информация об отложенном в Брюссель визите Януковича стала официальной новостью. Эта с пятницы ожидаемая новость появилась в ленте других информационных сообщений, и смотрелась очень органично в их контексте. Например, парламент остался на летнем времени… Например, еще одного свидетеля Луценко вызывают в судне по повестке, а по звонку службы внутренней безопасности. Например, сегодня Янукович встречается с Медведевым, завтра Азаров - с Путиным... А еще авария на шахте имени Дзержинского… Русский путь, в который выталкивают Украину, предполагает наличие техническо-инфраструктурных драм. Падающие самолеты и тонущие пароходы, шахты с жертвами в среднем по сто человек - это все входит в средний чек «оплаты» участия в Русском мире. Или Евраазийском союзе. Или как там его еще назовут... Гражданские и политические свободы связаны с возможностью модернизации. Отсутствие оных - это отсутствие модернизации и обновления.

Можно было прийти сегодня в парламент и повставлять вопросы-шпильки регионалам, типа, решили в Европу единолично интегрироваться? Народ будет жить в Евразии, а вы, получив кэш за то, что в очередной раз продали этот народ, чартерами на шоппинг, лечение и обучение в Европу? Европа в Украине вам не нужна. Ведь тогда нужно будет прикрыть нелегальную добычу угля, которую вы контролируете, сделать прозрачным оборот денег в энергокомпаниях, вернуть безвзяточную систему в образовании, наконец, вероятно уменьшатся «фракционные доплаты» за то, что вы работаете кнопкодавами. Но передумала идти в Раду, тысячу раз бывала на этих брифингах, видела без следов совести глаза сторонников русского мира и слышала их слова о том, что нас ЕС не ждет, что раз Европа не хочет, то нам и не надо, что Европа не должна указывать. А вот, кстати, еще одна новость: Путин сказал, что им не нужна украинизация Думы. Не извольте беспокоится, ваше высокородие. Вам не грозит украинизация, не волнуйтесь. За украинизацию в том виде, какой она была до Януковича, также, как и за европеизацию еще нужно побороться. Вот с перерывом в пару дней посмотрела выступление ваше и вашего, как сказал бы Азаров, «папередника» Медведева, ну он у вас транзитным президентом работал, пока вы типа Конституцию соблюдали и перерыв делали… Вы вдвоем пусто и подробно отвечали на подобострастные вопросы мастеров пластикового российского телевидения. Вы еще оба говорили о модернизации, о наполнении реальным содержанием этого слова… Уже почти пятнадцать лет «модернизируетесь», а снова рецессия в России? Не складывается что-то...

Я люблю читать блоги российских либералов. Они десятки раз выстраивали прямую причинно-следственную связь между политической свободой и ответственностью и уровнем благосостояния страны. Самый любимый блог и пост на эту тему - это иллюстрация достижений Грузии.

Выстраивая сравнительные графики показателей прироста экспорта, импорта, прироста туристов и внешнего долга России и Грузии уже после российской агрессии, можно увидеть удивительную картину. Не удержусь процитировать Андрея Илларионова:

«С учетом ракетных обстрелов и авиационных бомбежек почти всей территории страны, убийств сотен грузинских граждан, сотен тысяч беженцев… пропагандистской войны российских властей против Грузии, постоянных попыток купленной оппозиции парализовать общественную и экономическую жизнь страны – с учетом всех этих факторов то, что смогла сделать Грузия за последние 3 года, – это настоящее чудо.

Чудо, показывающее, что способна дать политика свободы даже в условиях многократного перевеса сил на стороне агрессора. И что могут сделать свободные люди, защищающие от бандитов свою свободу».

Все происходящие события в Украине - это сродни войне и предательству. И мне кажется, и жители Донбасса и жители Галычины уже хорошо это понимают. Нам есть кого и что защищать. Хотя бы свободу. Хотя бы эту голую и босую страну с подлой и жадной властью. О которой мы даже молимся в украинских церквях разных юрисдикций. И пусть нас очень больно качает маятник, вместе с которым мы несемся в сторону русского таможенного мира. Думаю, что обратное движение начнется намного быстрее, чем нам сейчас кажется. Главное, что в головы наших сограждан приходит ясность и понимание, рейтинги политических симпатийэто демонстрируют очень ярко, а смелость у нас была всегда.

Маша Мищенко