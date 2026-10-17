У жены II группа инвалидности, а у мужа – отсрочка: выпустят ли его за границу без нее

Отсрочка от мобилизации в связи с инвалидностью супруги не гарантирует автоматического выезда за границу.

Отсрочка от мобилизации в связи с инвалидностью жены II группы не дает мужу автоматического права самостоятельно выехать за границу. Возможность пересечения границы зависит от обстоятельств, в частности от того, находится ли жена в Украине, выехала ли за границу и состоит ли она на консульском учете, пишет "Судебно-юридическая газета".

Порядок выезда во время военного положения определяют "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины № 57.

Дает ли отсрочка право на выезд

Пункт 11 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает право на отсрочку для военнообязанных, у которых есть жена с инвалидностью I или II группы.

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Однако отсрочка касается призыва на военную службу, а не автоматического разрешения на пересечение государственной границы.

В то же время пункт 2-1 Правил № 57 предусматривает возможность выезда за границу мужчин, сопровождающих супругу с инвалидностью. Для этого необходимо подтвердить брак и инвалидность супруги.

Также правила предусматривают возможность самостоятельного выезда мужчин в возрасте от 23 до 60 лет при определенных условиях. В частности, для этого требуется справка о нахождении супруги на консульском учете за рубежом и другие документы, предусмотренные правилами.

Если жена остается в Украине

Если жена с II группой инвалидности находится в Украине, а муж хочет выехать самостоятельно, одной отсрочки для этого недостаточно.

В таком случае у него должно быть другое законное основание для пересечения границы. Если супруги планируют выезжать вместе, мужчина может воспользоваться предусмотренной правилами возможностью сопровождения жены с инвалидностью при условии наличия необходимых документов.

Если жена уже находится за границей

Если жена выехала из Украины и состоит на консульском учете, муж в возрасте от 23 до 60 лет может воспользоваться предусмотренной пунктом 2-1 Правил № 57 возможностью самостоятельного выезда, если соответствует установленным требованиям.

Для пересечения границы необходимо подготовить:

Загранпаспорт мужа.

Документ о браке – как правило, свидетельство о браке. Документы, подтверждающие семейные связи, подаются в оригиналах или в нотариально заверенных копиях в соответствии с правилами.

Документ об инвалидности жены II группы, предусмотренный Правилами № 57.

Справку о нахождении жены на консульском учете за рубежом.

Военно-учетный документ мужа с учетом требований к пересечению границы.

Заявление супруги, если оно необходимо в соответствии с применимой процедурой.

Важно, чтобы документы соответствовали установленным требованиям. Самого факта проживания супруги за рубежом недостаточно: необходимо подтвердить выполнение специального условия относительно консульского учета.

Если супруга находится за границей, но не встала на консульский учет, муж не сможет подтвердить выполнение этого условия. Тогда необходимо проверить, имеется ли у него другое законное основание для выезда.

Обязан ли муж вернуться вместе с женой

Правила № 57 предусматривают, что мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, сопровождавшие супругу с инвалидностью при выезде за границу, должны вернуться в Украину не позднее, чем вернется лицо, которое они сопровождали.

Это требование касается именно мужчин, выезжавших в качестве сопровождающих лиц. Его не следует автоматически распространять на все случаи самостоятельного пересечения границы без супруги.

Перед поездкой стоит проверить действующую редакцию Правил № 57 и соответствие документов конкретному основанию для выезда. Главное – помнить, что отсрочка от мобилизации в связи с инвалидностью супруги и право на пересечение границы являются разными юридическими вопросами.

Мобилизация в Украине – последние новости

Ранее УНИАН писал, что украинцы, обучающиеся в зарубежных университетах, могут претендовать на отсрочку от мобилизации так же, как и те, кто учится в украинских вузах. В то же время на практике возникают трудности из-за требований территориальных центров комплектования (ТЦК) к документам.

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