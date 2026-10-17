Российская атака привела к масштабному отключению света в Житомирской области: детали

Энергетики призвали отключить от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения.

Энергетическая инфраструктура Житомирской области подверглась вражеской атаке, что привело к масштабному обесточиванию. Сотни тысяч точек учета остались без электроэнергии, сообщает пресс-служба АО "Житомиробленерго".

"Объем работ большой. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии", – отметили в "Житомироблэнерго".

Энергетики также призвали выключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование в целях безопасности и защиты устройств.

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Кроме того, потребителей попросили минимизировать использование электроэнергии, не пользоваться лифтами и позаботиться о заряде пауэрбанков и телефонов.

Российские атаки на энергетику – последние новости

В ночь на 17 октября враг нанес удар по Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами. В Военно-воздушных силах отметили, что баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 были запущены из Воронежской, Ростовской областей РФ и временно оккупированного Крыма.

Из-за российской атаки Винница осталась полностью без электроэнергии. Тогда сообщалось, что специалисты оценивают масштабы разрушений в городе. Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что критическая инфраструктура в городе работает на резервном питании.

Ранее, 16 октября, в столице были введены экстренные отключения света. Из-за вражеских ударов также фиксировались новые отключения электроэнергии в ряде областей.

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