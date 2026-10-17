В Конгрессе США пытаются заблокировать дизельное соглашение Трампа с Путиным

Двухпартийная инициатива предусматривает отмену исключений из санкций, запрет на американские инвестиции в российскую энергетику и новые ограничения в отношении Москвы.

В Палату представителей Конгресса США внесли двухпартийный законопроект, который должен заблокировать договоренность президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрет на инвестиции в российскую энергетику и введение новых ограничений в отношении нее. Об этом 16 октября сообщили демократы в комитете Палаты представителей США по иностранным делам.

Законопроект под названием "О запрете коррупционных нефтяных сделок с Россией" внес ведущий демократ в комитете Грегори Микс. Его инициатива направлена на блокирование сделок по закупке и импорту российского дизельного топлива.

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Документ предусматривает запрет Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) инвестировать в российскую энергетику. Также предлагается отменить генеральные лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которые позволяют проводить операции, в ином случае подпадающие под санкции. Выдача новых таких лицензий будет запрещена.

Кроме того, законопроект обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российского энергетического сектора.

Микс считает, что соглашение о российском дизельном топливе не поможет снизить расходы американцев, а принесет дополнительные средства России, которая продолжает войну против Украины.

"Она даст Путину миллионы долларов, чтобы тот и дальше безнаказанно уничтожал украинских мирных жителей", – заявил конгрессмен.

По его мнению, Соединенные Штаты должны усиливать давление на Кремль, а не заключать соглашения, способствующие обогащению России. Микс также раскритиковал политику Трампа в отношении Москвы и призвал членов Конгресса поддержать законопроект.

Среди соавторов инициативы – ещё 17 членов Палаты представителей, в том числе 16 демократов и республиканец Дон Бейкон.

Соглашение о российском дизельном топливе

Как сообщал УНИАН, 9 октября Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

После этого Министерство финансов США объявило о выдаче временной генеральной лицензии, разрешающей соответствующие поставки. Она должна действовать до 7 апреля 2027 года, временно исключая такие операции из-под санкционных ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эту договоренность, заявив, что Россия может ответить на нее новыми атаками и другими враждебными действиями. Он также выразил обеспокоенность тем, что украинскую переговорную команду, которая работала в США над прекращением войны, могут использовать в качестве "прикрытия".

Соглашение о дизельном топливе вызвало возмущение в Украине и критику со стороны некоторых западных политиков. Группа американских сенаторов от обеих партий уже призвала президента США отменить разрешение на импорт российского дизельного топлива. Они обвинили администрацию Трампа в нарушении федерального законодательства и финансировании Москвы.

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