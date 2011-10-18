Янукович и Медведев разговаривают «тет-а-тет»

В Донецке началась встреча президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась около 13.00 и проходит в формате «тет-а-тет».

После окончания встречи, которая ориентировочно продлится от 30 минут до часа, президенты примут участие в работе второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация».