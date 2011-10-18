Янукович и Медведев разговаривают «тет-а-тет»
13:17, 18 октября 2011Политика
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Встреча в Донецке
В Донецке началась встреча президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась около 13.00 и проходит в формате «тет-а-тет».
После окончания встречи, которая ориентировочно продлится от 30 минут до часа, президенты примут участие в работе второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума «Научно-техническое сотрудничество регионов и межрегиональная производственная кооперация».
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