Киевские ТЭЦ перестали генерировать электроэнергию, но не тепло, - нардеп

Столичные теплоэлектроцентрали могут одновременно вырабатывать электроэнергию и обеспечивать теплоснабжение.

Киевские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) прекратили производство электроэнергии, однако продолжают работать для обеспечения города теплом. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире "Новости.Live".

"Киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии. Но они не прекратили производство тепла, и сейчас они запускаются именно в режиме теплофикации для подачи тепла", – сказал он.

Нардеп пояснил, что теплоэлектроцентрали устроены таким образом, что могут работать в режиме когенерации, то есть одновременной генерации тепла и электроэнергии.

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"Киевские ТЭЦ перестали производить электроэнергию. Но никто не сказал, что они прекратили производить тепло, ведь они могут работать в режиме теплоснабжения, то есть просто производить тепло без выработки электроэнергии", – добавил Кучеренко.

Работа ТЭЦ в Киеве – последние новости

14 октября Россия атаковала все три ТЭЦ столицы и критически важные объекты в Киевской области, которые обеспечивают энергоснабжение Киева и центральных регионов.

Однако энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что на данный момент нет никаких оснований утверждать, что эти атаки повлияют на начало отопительного сезона в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что 16 октября в Киеве начинается отопительный сезон. Сначала отопление включат в учреждениях социальной сферы (в частности, в больницах, школах, детских садах). По словам мэра, тепло пока не будут подавать в части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно был серьезно поврежден энергообъект. Там продолжаются восстановительные работы.

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