Еще один свидетель по делу Луценко признался, что ему звонили из милиции

Еще один свидетель по делу бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО заявляет, что в суд его вызывали не повесткой, а пригласили по телефону сотрудники Департамента внутренней безопасности МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на допросе в Печерском районном суде Киева, отвечая на вопрос адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО, заявил бывший заместитель начальника финансового отдела Департамента оперативной службы МВД Украины Александр ЯКУБЕНКО.

«Я не получал из суда повестки. Фамилии не помню. Представитель Департамента внутренней безопасности позвонил по мобильному телефону вчера вечером», - сказал свидетель.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что Департамент внутренней безопасности МВД Украины разносит приглашения отдельным свидетелям явиться на допрос на судебное заседание.