Центр Разумкова: Тимошенко - снова лидер симпатий украинцев

Среди ведущих украинских политиков наибольшую поддержку граждан Украины имеют Юлия ТИМОШЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК и Виталий КЛИЧКО. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ – на четвертом месте.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в конце сентября-начале октября 2011 года.

Так, по данным социологов, среди ведущих украинских политиков наибольшую поддержку имеют Ю.ТИМОШЕНКО (14,3% полностью поддерживают ее деятельность, 22,1% – поддерживают отдельные действия, 56,7% – не поддерживают ее деятельность), А.ЯЦЕНЮК (соответственно 11,9%, 34,7% и 44,2%), В.КЛИЧКо (соответственно 10,2%, 31,8% и 41,5%), В.ЯНУКОВИЧ (соответственно 10,0%, 30,0% и 54,6%).

По сравнению с маем 2011 г., статистически значимо выросла доля респондентов, которые полностью поддерживают деятельность Ю.ТИМОШЕНКО (с 11,9% до 14,3%) и А.ЯЦЕНЮКА (с 8,6% до 11,9%). За этот же период уменьшилось число тех, кто не поддерживает деятельность Ю.ТИМОШЕНКО (с 60,1% до 56,7%) и В.КЛИЧКО (с 47,5% до 41,5%), и выросла доля тех, кто не поддерживает деятельность В.ЯНУКОВИЧА (с 48,1% до 54,6%).

Деятельность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА полностью поддерживают 5,1% опрошенных, поддерживают отдельные его действия – 27,5%, не поддерживают – 61,8%. Деятельность вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО – соответственно, 5,8%, 25,2% и 61,6%, председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА – соответственно, 3,4%, 23,6% и 64,1%.

Среди украинских политиков наиболее негативно оценивается деятельность Виктора ЮЩЕНКО (всего 1,5% респондентов полностью ее поддерживают, 9,3% – поддерживают отдельные действия, 80,4% – не поддерживают).

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 сентября по 4 октября 2011 года. Было опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.