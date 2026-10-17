Среди тех, кто покинул зал, были делегаты из Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Большая часть делегатов руководящего комитета Международного валютного фонда (МВФ) вышла из зала, когда министр финансов России Антон Силуанов начал свое выступление на русском языке.

"Многие делегации, в том числе представители стран Европейского союза, покинули зал", - сообщил Reuters один из источников.

Другой участник встречи рассказал агентству, что около 12 делегатов вышли из зала, как только российский представитель начал говорить. Он добавил, что среди тех, кто покинул зал, были делегаты из Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Видео дня

"Война в Украине – это вопрос нашего существования в Европе. Мы не можем нормализовать отношения с Россией", - объяснил один из европейских дипломатов.

Издание напомнило, что 2 дня назад Германия предостерегла от попыток вернуть Россию на международную арену. Это произошло после того, как Силуанов принял участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20.

Издание напомнило, что заместитель министра финансов США Эрин Браун уже заявляла, что Вашингтон – нынешний председатель G20 – выступает за присутствие России, несмотря на опасения европейцев.

США и Россия: новости

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что достиг договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставке дизельного топлива на рынок США.

А сегодня Трамп решил отменить санкции, которые предусматривал закон Грэма против российских энергоносителей. Свое решение Трамп объяснил тем, что сейчас введение антироссийских санкций навредит американским национальным интересам.

Вас также могут заинтересовать новости: